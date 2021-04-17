РИАМО - 17 апр. Возгорание, произошедшее на северо-западе столицы, потушили с помощью вертолета, он произвел девять сбросов воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Площадь пожара составила 300 кв м. По адресу: ул. Нижние Мневники, д. 62, стр. 1, загорелись порубочные остатки деревьев и мусор.

В 16:50 пожарные локализовали возгорание, а в 17:20 его ликвидировали.

Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.

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