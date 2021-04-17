РИАМО - 17 апр. Возгорание, произошедшее на северо-западе столицы, потушили с помощью вертолета, он произвел девять сбросов воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Площадь пожара составила 300 кв м. По адресу: ул. Нижние Мневники, д. 62, стр. 1, загорелись порубочные остатки деревьев и мусор.
В 16:50 пожарные локализовали возгорание, а в 17:20 его ликвидировали.
Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.
2 человека погибли в результате пожара на северо‑востоке Москвы>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии