РИАМО - 17 апр. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который упал в воду с Крымского моста, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По сигналу о падении человека в воду вышла дежурная смена спасателей. В 35 м от берега из воды они подняли тонувшего мужчину.

Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, ему была оказана первая помощь, также его обогрели.

После приезда медиков и осмотра молодого человека 2002 года рождения доставили в больницу. Причину произошедшего выясняют сотрудники правопорядка.