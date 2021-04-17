РИАМО - 17 апр. Московский международный медицинский кластер (ММК) в Сколкове приглашает на бесплатные семинары и международные конференции столичных врачей, в апреле и мае пройдут лекции и онлайн-курсы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

16, 23 и 29 апреля с 16:00 до 18:00 пройдет онлайн-курс «Молекулярная онкология». В мероприятии будут участвовать ведущие эксперты Сколковского института науки и технологий и лаборатории UNIM.

22 апреля в 11:00 начнется первая лекция курса «Внутрибольничные инфекции», организованного совместно с Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

16, 23 и 29 апреля с 16:00 до 18:00 состоится онлайн-курс «Молекулярная онкология». В нем примут участие ведущие эксперты Сколковского института науки и технологий и лаборатории UNIM.

Модули «Неврология», «Офтальмология», «Лучевая диагностика» и «Акушерство и гинекология» пройдут в рамках проекта «Центр компетенций рассеянного склероза». Лекции состоятся 27 и 29 апреля, начало в 09:00.

В 11:00 15 мая пройдет лекция «Wellbeing: образ жизни, нутрициология, диетология», в рамках которой иностранные эксперты обсудят с коллегами из России построение прогрессивной соцполитики в организациях здравоохранения.