РИАМО - 17 апр. В столице оборот сферы торговли и услуг в марте составил 1,18 трлн рублей, что на 28% превышает показатель 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С февраля после небольшого январского спада потребительской активности совокупные обороты торгующих и оказывающих услуги организаций вновь превышают 1 трлн рублей в месяц, на который они вышли в ноябре прошлого года. В марте обороты предприятий торговли выросли на 17% до 539,3 млрд рублей», — сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он добавил, что торговля непродовольственными товарами выросла на 23% до 285,4 млрд рублей. Выручка сферы услуг в марте увеличилась на 39% по сравнению с мартом 2020-го и составила 642,5 млрд рублей.

Оборот отраслей, наиболее пострадавших из-за ограничений в связи с коронавирусом, в минувшем марте достиг 359,5 млрд рублей. Это на 32% больше, чем в марте 2020 года, и является максимальным показателем с октября 2019 года. В апреле и мае прошлого года оборот пострадавших отраслей снизился до 98 млрд рублей и 121,8 млрд рублей соответственно.

Выручка сферы бытовых услуг выросла на 21% по сравнению с мартом 2020 года. Выручка индустрии общественного питания увеличилась на 23%, организаций спорта, культуры и досуга – на 70%.