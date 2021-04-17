РИАМО - 17 апр. В столице оборот сферы торговли и услуг в марте составил 1,18 трлн рублей, что на 28% превышает показатель 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что торговля непродовольственными товарами выросла на 23% до 285,4 млрд рублей. Выручка сферы услуг в марте увеличилась на 39% по сравнению с мартом 2020-го и составила 642,5 млрд рублей.
Оборот отраслей, наиболее пострадавших из-за ограничений в связи с коронавирусом, в минувшем марте достиг 359,5 млрд рублей. Это на 32% больше, чем в марте 2020 года, и является максимальным показателем с октября 2019 года. В апреле и мае прошлого года оборот пострадавших отраслей снизился до 98 млрд рублей и 121,8 млрд рублей соответственно.
Выручка сферы бытовых услуг выросла на 21% по сравнению с мартом 2020 года. Выручка индустрии общественного питания увеличилась на 23%, организаций спорта, культуры и досуга – на 70%.
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