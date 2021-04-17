РИАМО - 17 апр. В 2021 году в Западном округе столицы отремонтируют 142 фасада жилых домов в рамках региональной программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В том числе обновят фасады двух домов в районе Дорогомилово, которые являются объектами культурного наследия.

Фасады ремонтируют только при устойчивой положительной температуре. В этом году основной объем работ планируют провести 21 апреля – 20 сентября.

Продолжительность ремонта зависит от типа дома, площади фасада, сложности архитектурного декора. Жителей заранее предупреждают о сроках ремонта. Рабочие, проводящие ремонт, следуют регламенту по соблюдению тишины. Придомовую территорию регулярно убирают.

В этом году в Москве планируют капитально отремонтировать 1,3 тыс. фасадов. Для каждого типа фасада разработали специальную технологию, благодаря которой в полном объеме восстанавливаются технические характеристики и внешний вид здания. Например, фасады кирпичных домов очищают от потрескавшейся краски и штукатурки, ремонтируют, а потом снова наносят покрытие.

При работах с панельными домами у фасадов исправляют геометрию панелей. Затем их ремонтируют и заделывают межпанельные швы. В конце фасад грунтуют и красят в два слоя.

Наиболее сложный ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой. Здесь при работах используют полимерцементные смеси на армирующих сетках. Сначала керамические панели осматривают, выявляют сколы, снимают плитку, которая плохо держится.

После этого очищают загрязнения, убирают наружный слой глазурованной облицовочной плитки. Затем вскрывают межпанельные швы, достают утеплитель, обрабатывают антикоррозийным составом оголенную арматуру. Если нужно – воссоздают геометрию плиты, вставляют утеплитель и закрывают шов мастикой. Потом плитку покрывают грунтовкой. Когда она подсохнет, наносят клеевой состав и устанавливают армирующую сетку.

Сверху наносят фактурную штукатурку и фасадную краску. В конце проводят герметизацию межпанельных швов и наносят на фасад цветную штукатурку. Отремонтированный фасад прослужит не менее 30 лет.

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