РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 апр. Юнармейцы ресурсного центра патриотического воспитания образовательной школы №3 городского округа Котельники на субботнике привели в порядок аллею Памяти, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ребята отметили Международный день субботника. Вместе с пресс-секретарем регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области Антоном Фурсовым, учителями и родителями они привели в порядок пришкольную территорию, а также аллею Памяти, которую ребята высадили в 2018 году.

«Если школьник сегодня участвовал в субботнике вместе с одноклассниками, понятно, что завтра он вряд ли будет мусорить. С большим удовольствием принимаю участие в акциях, которые помогают сделать нашу планету, город и улицу, на которой мы выросли, чище. 24 апреля несколько тысяч участников движения выйдут на «генеральную уборку» в рамках областного субботника», - сказал Фурсов.

Основной площадкой субботника стала территория Томилинского лесопарка, где также вместе с жителями убирался глава Котельников Сергей Жигалкин.