РИАМО - 17 апр. На медиаплатформе #Москвастобой появились эксклюзивные шоу и другие материалы Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, пользователи могут посмотреть шоу «Легенда» по мотивам мифов Древней Греции. Постановку создали братья Запашные и иллюзионисты братья Сафроновы. Зрители могут посмотреть аттракцион с тиграми и львами, конные и воздушные номера и другие представления.

Помимо этого, на медиаплатформе доступны видеоинтервью с сотрудниками цирка, которые расскажут о его закулисье. Можно посмотреть интервью с главным художником Большого московского государственного цирка Надеждой Русс, главным художником по свету Артемом Титаевским, начальником службы инспекторов манежа Алексеем Студеновым.

Пользовали платформы #Москвастобой могут также посмотреть записи постановок «SиSтема» и «Царевна Несмеяна».

На сайте проекта #Москвастобой можно смотреть лекции, экскурсии, театральные постановки, различные шоу и другие онлайн-активности.