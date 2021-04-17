РИАМО - 17 апр. Юристы, которые представляют интересы пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била, подали жалобу на избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Дорожная авария с участием Била произошла 1 апреля на Садовом кольце в Москве. По мнению следствия, блогер устроил массовое ДТП на Садовом кольце. В результате аварии сильно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Адвокаты Артемовой, а также ее родственники, считают, что суд без оснований смягчил запреты блогеру. В отношении Била не стали применять меры, о которых ходатайствовал следователь во время избрания меры пресечения.

После аварии Артемову госпитализировали, она была в коме. На прошлой неделе женщина вышла из комы и была переведена из реанимации в обычную палату.

Ранее на одном из бойцовском шоу в столице был замечен молодой человек, похожий на предполагаемого виновника ДТП – Эдварда Била, хотя видеоблогер по решению суда находился под домашним арестом.

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