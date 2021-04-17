РИАМО - 17 апр. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 19-летней девушки в 2014 году, сообщается на сайте СК России.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов обсуждали расследование этого уголовного дела. Девушка погибла после падения из окна квартиры своего молодого человека. По словам родителей погибшей, в уголовном деле есть неточности, которые могли повлиять на то, что по делу до сих пор нет подозреваемых.

Кроме того, родители не согласны с проведенными экспертизами. Они рассказали о следах внешнего воздействия на девушку, которые могли быть следами драки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).