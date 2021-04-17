РИАМО - 17 апр. На Большой Никитской улице в столице автобус наехал на пешехода, пострадавшему оказывают медпомощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
ДТП произошло в районе дома 24/1 на Большой Никитской улице. Пешехода сбил автобус №м6.
По предварительной информации, пешеход переходил улицу в неположенном месте. У пострадавшего диагностировали травмы, ему оказывают медпомощь.
Детали дорожной аварии уточняются.
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