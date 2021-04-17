РИАМО - 17 апр. С 19 апреля от Серебряного бора до станции метро «Краснопресненская» по будням будут работать укороченные рейсы автобусов м6к, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Благодаря этим рейсам повысится регулярность работы автобусов на маршруте м6 во время ремонта Большого Каменного моста.

С 3 апреля вместо автобусов 850 запустили магистральный маршрут м35. Маршрут м6 продлили по проспекту Маршала Жукова до Серебряного бора. Благодаря этому были созданы новые транспортные связи для 70 тыс. человек, которые живут на западе и северо-западе города.

Пассажиров призвали присылать свои вопросы или предложения по маршрутам в чат-бот в мессенджере Telegram @to_deptrans_bot.