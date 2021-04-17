РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 апр. В рамках проекта «Культурный субботник» волонтеры из Королева убрали территорию усадьбы Мальце-Бродово в Лесных полянах, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Проект существует с 2019 года. Руководитель проекта Андрей Чермошенцев рассказывает, что первый такой субботник был проведен в квартале на Фрунзе.

«Тогда такой формат всем понравился, когда можно и убраться, и узнать историю города. С тех пор мы проводим культурные субботники регулярно», - сказал Чермошенцев.

К королевских добровольцам присоединились волонтеры из других городов. После уборки территории усадьбы для участников субботника провели экскурсию, покатали их на лошадях, угостили чаем и организовали концерт.

Следующий культурный субботник пройдет в Королеве 18 апреля в Доме-музее Ленина в Костине.

В Королеве продолжаются субботники во дворах и на улицах. Волонтеры также приводят в порядок памятники, посвященные Победе.