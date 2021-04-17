РИАМО - 17 апр. 25 и 26 мая состоится международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию «умных» городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что столица является одним из лидеров среди «умных» городов. По итогам 2020 года Москва поднялась на 16 позиций в глобальном рейтинге Smart City Index и обогнала Токио, Брюссель и Париж.
Мэр подчеркнул, что в Москве создана цифровая экосистема. Жители могут решить практически любой вопрос в любое время и с любого устройства. На официальном сайте мэра столицы доступно более 380 услуг и сервисов в электронном виде. На порталах «Активный гражданин» и «Город идей» можно оставить мнение по ключевым вопросам развития.
Помимо этого, представители бизнеса могут найти новых партнеров и получить поддержку от города онлайн. Для туристов разработали удобную платформу Russpass. В Москве также работает бесплатная городская сеть Wi-Fi.
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