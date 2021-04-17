РИАМО - 17 апр. 25 и 26 мая состоится международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию «умных» городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Рассмотрим кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. Пригласили больше 50 спикеров, в том числе руководителей крупных компаний и международных экспертов», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что столица является одним из лидеров среди «умных» городов. По итогам 2020 года Москва поднялась на 16 позиций в глобальном рейтинге Smart City Index и обогнала Токио, Брюссель и Париж.

Мэр подчеркнул, что в Москве создана цифровая экосистема. Жители могут решить практически любой вопрос в любое время и с любого устройства. На официальном сайте мэра столицы доступно более 380 услуг и сервисов в электронном виде. На порталах «Активный гражданин» и «Город идей» можно оставить мнение по ключевым вопросам развития.

Помимо этого, представители бизнеса могут найти новых партнеров и получить поддержку от города онлайн. Для туристов разработали удобную платформу Russpass. В Москве также работает бесплатная городская сеть Wi-Fi.

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