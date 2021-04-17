РИАМО - 17 апр. Пожилая женщина в Одинцове написала заявление в полицию из-за того, что персонажа ее 12-летнего внука слишком часто убивают в онлайн-игре Counter-Strike, сообщает kp.ru.

«Юный Сережа очень любит компьютерные игры, однако получается у него пока плохо. Парнишка до сих пор не приноровился к правилам и особенностям культовой онлайн-стрелялки Counter-Strike. В игре его персонажа регулярно убивают, что очень огорчает мальчика», - говорится в сообщении.

Однажды после особенно обидной неудачи мальчик в слезах пожаловался 70-летней бабушке на соперников. Пожилая женщина выслушала внука, но в обилии игровых терминов мало что поняла.

Тем не менее бабушка решила, что раз есть игра, то и должен быть администратор, который следит за соблюдением всех правил в ней, а раз мальчик так часто проигрывает, то ответственный плохо исполняет свою работу.

Бабушка пошла в полицию и попросила проверить есть ли превышения должностных полномочий администратора в онлайн-игре.

Полицейские передали информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. В ближайшее время инспектор навестит семью.