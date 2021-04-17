РИАМО - 17 апр. К садовым некоммерческим товариществам в Подмосковье запустят 45 маршрутов автобусов, они повысят транспортную доступность для 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автобусы будут перевозить дачников от автовокзалов и ж/д станций до СНТ. Сезонные маршруты запускают в рамках соглашения между правительствами Подмосковья и столицы.
Она добавила, что уже начали работу 10 маршрутов. Полностью все маршруты начнут работу до конца мая. Они будут работать по регулируемым тарифам, там будут действовать социальные льготы. Расписание автобусов скорректировано с учетом расписания электричек. Интервал движения в часы пик в среднем сократился до 30 минут. Наиболее популярные дачные направления были разгружены.
Больше всего сезонных маршрутов, по которым будут курсировать автобусы «Мострансавто», появится в Воскресенске, Дмитрове и Щелкове. Автобусы «Домтрансавто» будут курсировать в Чехове, Подольске, Долгопрудном и Химках.
Маршруты работают с пятницы по воскресенье. Пассажиры смогут их использовать до октября-ноября – точная дата окончания работы разная для каждого маршрута.
Проезд можно оплатить бесконтактными банковскими картами, гаджетами с поддержкой NFC, транспортными картами и наличными.
Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>
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