РИАМО - 17 апр. К садовым некоммерческим товариществам в Подмосковье запустят 45 маршрутов автобусов, они повысят транспортную доступность для 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы будут перевозить дачников от автовокзалов и ж/д станций до СНТ. Сезонные маршруты запускают в рамках соглашения между правительствами Подмосковья и столицы.

«Для повышения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до СНТ на период дачного сезона мы ежегодно вводим дополнительные маршруты. Работа сезонных маршрутов улучшит транспортную доступность для 250 тыс. жителей и гостей Подмосковья», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что уже начали работу 10 маршрутов. Полностью все маршруты начнут работу до конца мая. Они будут работать по регулируемым тарифам, там будут действовать социальные льготы. Расписание автобусов скорректировано с учетом расписания электричек. Интервал движения в часы пик в среднем сократился до 30 минут. Наиболее популярные дачные направления были разгружены.

Больше всего сезонных маршрутов, по которым будут курсировать автобусы «Мострансавто», появится в Воскресенске, Дмитрове и Щелкове. Автобусы «Домтрансавто» будут курсировать в Чехове, Подольске, Долгопрудном и Химках.

Маршруты работают с пятницы по воскресенье. Пассажиры смогут их использовать до октября-ноября – точная дата окончания работы разная для каждого маршрута.

Проезд можно оплатить бесконтактными банковскими картами, гаджетами с поддержкой NFC, транспортными картами и наличными.

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>