РИАМО - 17 апр. Стали известны победители полуфинала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», финалистами стали 30 человек из 19 регионов, в том числе пять человек из Подмосковья, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Региональный полуфинал конкурса прошел в Калуге. В нем приняли участие 117 человек из 32 регионов. Это конкурсанты, которые получили лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Участники во время полуфинала решали региональные кейсы, представляли проекты. Для них также провели мастер-классы.

«Три дня пребывания участников конкурса «Мастера гостеприимства» в Калуге пролетели незаметно. За это время полуфиналисты смогли погрузиться в атмосферу регионального туризма и калужского гостеприимства. Конкурсанты презентовали свои авторские проекты перед экспертами и наставниками, получая сразу обратную связь и предложения по усовершенствованию своей проектной идеи», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

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От Подмосковья в финал вышли Алексей Деменев (Мытищи), Татьяна Романишина (Серпухов), Галина Спиридонова (Зарайск), Дарья Хрипунова (Зарайск), Наталья Шмелева (Звенигород).

Деменев представил проект по туристическому развитию чела Черкизово. Романишина приняла участие в конкурсе с проектом «Веретено» – нового мультимедийного центра в Серпухове. Спиридонова представила проект «Зарайский замес» – это туристические активности вокруг гастрономического бренда города. Хрипунова подготовила проект «Зарайск – каждому» – комплексную платформу для жителей и гостей города по развитию внутреннего туризма и работе с культурно-историческим наследием. Шмелева представила проект по сохранению культурных традиций и ремесел в Подмосковье.

«Самая главная ценность конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – возможность привлечь внимание к вопросам возрождения ремесел, воспитания молодого поколения как хранителей своей истории и культуры», – отметила Шмелева.

Цель конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства и туризма, формирование новых традиций. Лучшие проекты, представленные на конкурсе, получают поддержку и реализуются в регионах.