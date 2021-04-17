РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. В Центральном парке Люберец в субботу дали старт велосезону, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Все, кто сегодня приехал на открытие велосезона - уже победители, потому что вы нашли время и силы. Я хочу вам пожелать удачи и получать удовольствие от жизни», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Руководитель движения «ВелоЛюберцы» Борис Шереметьев также поздравил спортсменов с началом сезона.

После спортсмены организованной колонной проехали по городу. При этом участники ехали максимум по двое в ряд, чтобы не создавать помехи движению пешеходов и автомобилей.

Общая протяженность дистанции составила 17 км.