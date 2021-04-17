РИАМО - 17 апр. На портале «Добродел» проходит сбор предложений по ремонту дорог в Подмосковье в 2022 году, в опросе приняли участие более 41 тыс. жителей региона, которые оставили более 45 тыс. комментариев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В списке голосования – более 62 тыс. дорог.

«Отбор традиционно проходит в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 31 мая и голосование с 1 июля по 31 августа. В перечень будут включены дороги, которые предложили жители на первом этапе, а также участки, отобранные профильными специалистами», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что участки дорог, которые наберут максимальное число голосов, включат в программу ремонта на 2022 год. Ремонт будут проводить в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Для участия в голосовании нужно авторизоваться на портале госуслуг, выбрать на интерактивной карте «Добродела» (vote.dobrodel.ru/dorogi2022) муниципальную или региональную дорогу и отдать за нее свой голос. Можно также прикрепить фотографию.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программа ремонта дорог в Подмосковье формируется при участии жителей. Четверть всего объема работ составляют те участки, которые набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел».

В этом году по просьбам жителей отремонтируют 291 дорогу протяженностью 343 км. Программу ремонта можно посмотреть на сайте Минтранса Подмосковья в разделе «Деятельность», подразделе «Целевые программы».

Благодаря поддержке жителей за четыре года в Подмосковье отремонтировали около 1,7 тыс. дорог протяженностью более 2,3 тыс. км.