РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 апр. Жители домов №№23, 24, 29 и 30 в микрорайоне Ковровый Котельников должны впустить газовщиков в свои квартиры для проверки и возобновления подачи газа, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

После субботника он навестил семью в микрорайоне Ковровый, в квартире которой накануне было возгорание. Сгоревшую мебель с кухни вывезли, установили новую дверь, акт с описью испорченного имущества также составили, но его будут дополнять и корректировать.

Также Жигалкин пообщался с другими жителями. В настоящее время в четырех домах в целях безопасности запускают газ по стоякам, потому что в некоторые квартиры попасть не могут до сих пор. Власти ищут контакты собственников, на месте работают газовщики, находятся сотрудники УК и специалисты профильных управлений администрации.

«Уважаемые жители домов №№23, 24, 29, 30 микрорайона Ковровый, помогите нам как можно скорее возобновить подачу газа в полном объеме. Для этого специалисты должны попасть в каждую квартиру и проверить газовое оборудование. Многих жильцов нет дома, контакты их не всегда есть. Кто-то отдыхает на даче и говорит, что вернется только завтра вечером. Пожалуйста, не тяните время и давайте оперативно проведем все необходимые работы. Свяжитесь со своими соседями или председателями домов», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».