РИАМО - 17 апр. Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что музыкант не признал вину по административному делу о пропаганде наркотиков, сообщает в субботу Nation News.

Ранее в столице возбудили административное дело в отношении Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в клипах.

По словам Жорина, эксперты, полиция и суд изучат все творчество рэпера. Признаки пропаганды наркотиков должны быть подтверждены лингвистической экспертизой.

Поводом для административного дела стали клипы на песни Family и «Розовое вино – 2».