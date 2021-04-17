РИАМО - 17 апр. В подмосковных лесах можно встретить волков и волкособов, которые могут представлять опасность для человека, сообщил главный охотовед Центрального совета военно-охотничьего общества Антон Кирьянов.

Он отметил, что волка в лесах области сложно встретить, а вот волкособы (гибрид волка и собаки) представляют серьезную опасность для людей.

«Эти животные не боятся человека, нападают на него, и часто эти нападения фиксируют как нападения волчьих стай на человека. У волкособов сила как у волков, но повадки как у собаки. Их не пугает ни огонь, ни звуки машин», – сказал Кирьянов в эфире «Радио 1».

По его словам, волкособы являются более серьезным врагом как сельскохозяйственных животных, так и человека.

Он подчеркнул, что весной волки питаются лягушками, мышами, разоряют птичьи гнезда. Также волк боится человека. Напасть может только голодное животное зимой.

Эксперт считает, что следует регулировать численность волков и волкособов, чтобы хищникам хватало пищи в лесу. Тогда они не будут приходить в города и деревни и нападать на домашних животных и людей.

«Если же вам довелось встретиться с волком, то нельзя бежать, нужно остановиться и стоять на месте, внимательно и хладнокровно наблюдать за поведением хищника. Если животное начинает уходить в сторону, то тоже медленно можно уходить», – отметил Кирьянов.

Он уточнил что кричать при встрече с хищником не стоит, это может спровоцировать его на нападение, так как крик животное воспринимает как агрессию и начинает защищаться.