РИАМО - 17 апр. На московских дорогах в субботу днем отмечаются пробки в 6 баллов из 10 возможных, сильные заторы образовались на кольцевых магистралях города, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

На МКАД сильно загружены северо-восток, юго-запад, юго-восток трассы. На Третьем транспортном кольце крупные пробки отмечены между станциями метро «Марьина Роща» и «Беговая», в районе съездов на Русаковскую улицу и Варшавское шоссе.

В центре города заторы образовались около станций метро «Таганская», «Парк культуры», «Октябрьская», «Маяковская», на Москворецкой набережной, улице Большая Полянка, Устьинской набережной, Тверской улице и других.

К 15 часам в городе прогнозируются пробки в семь баллов.

Ранее автолюбителей попросили быть внимательными на дороге в субботу, а также не мешать прохождению колонн коммунальной техники, которая занимается промывкой дорог после зимы.