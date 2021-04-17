РИАМО - 17 апр. В Подмосковье и столице продолжается пыльцевой дождь, содержание уровня аллергенов в воздухе высокое, по данным сайта пыльцевого мониторинга Allergotop.

Доминирует среди аллергенов пыльца ольхи. Кроме того, высокое содержание пыльцы вяза, орешника, ивы.

При этом отмечается, что окружающая среда в Московском регионе в субботу в целом комфортная: температура составляет около 14 градусов тепла, атмосферное давление – 765,75 мм ртутного столба. Однако воздух сухой – возможно повышение чувствительности к аллергенам.

Специалисты рекомендуют аллергикам находиться в помещении до 16 часов. При нахождении на улице стоит выбирать затененные участки. Рекомендуется надевать одежду, закрывающую кожу, и широкополые шляпы.

Ранее аллерголог-иммунолог детской клиники «СМ-Доктор», д. м. н., профессор Дали Мачарадзе в беседе с РИАМО объяснила, что очки и головной убор помогут аллергикам уменьшить контакт с пыльцой растений на улице.