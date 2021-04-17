РИАМО - 17 апр. Российская сборная по фигурному катанию впервые в истории выиграла первенство на командном чемпионате мира, сообщает Федеральное агентство новостей.

Турнир проходит в японской Осаке. Общая сумма призовых соревнований составляет 1 млн долларов.

«Отечественной сборной удалось одержать победу досрочно. Теперь российские спортсмены получат 200 тыс. долларов из призового фонда World Team Trophy», – говорится в сообщении.

Командный чемпионат по фигурному катанию проводят в мире с 2009 года.

В состав российской сборной вошли Анна Щербакова. Елизавета Тутамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицина – Никита Кацалапов.