РИАМО - 17 апр. В Москве началось прощание с заслуженным артистом РФ, актером и телеведущим Олегом Марусевым, оно проходит в ритуальном зале при морге ЦКБ №1 управления делами президента РФ в Москве, передает корреспондент РИАМО.

На официальном мероприятии присутствуют только родственники и друзья артиста.

Пришедшие почтить память актера стоят у входа в морг с цветами.

Марусев скончался на 77-м году жизни. Он снимался в кино и играл в театре, а также запомнился телезрителям по сериалам «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого».

На сцене Театра Луны Марусев играл в спектаклях «Ночь нежна», «Диагноз: Эдит Пиаф», «Рококо» и многих других.