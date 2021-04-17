РИАМО - 17 апр. До конца 2024 года в столице планируют достроить девять новых мостов, так, два моста построят в рамках Юго-Восточной хорды, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что в рамках проекта Юго-Восточной хорды построят два моста. Один мост возведут на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы через Москву-реку. Второй мост построят на участке от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе через реку Битцу.
На территории промзоны «ЗИЛ» построят мост через затон Новинки. В рамках реконструкции Краснобогатырской улицы возведут мост через Яузу.
До конца 2023 года в столице построят 266 км дорог, 54 пешеходных перехода, 88 искусственных сооружений. Будут завершены проекты Юго-Восточной, Северо-Восточной хорд и Южной рокады.
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