РИАМО - 17 апр. На территории Подмосковья и Москвы в начале следующей недели прогнозируется похолодание, ожидаются ночные слабые заморозки и мокрый снег, сообщается на сайте «Метеовести».

На смену малооблачному и сухому антициклону, который властвовал над погодой центра страны в последнее время, спешат облачные и дождливые циклонические вихри. Они принесут холодный воздух.

«В центральной части Европейской России, в том числе и в Московской области пик похолодания придется на ночь с понедельник на вторник. Вторжение холодного воздуха будут сопровождать дожди, местами переходящие в мокрый снег», – говорится в сообщении.

В столице столбики термометров опустятся до плюс 2 – плюс 4 градусов, а в северных и восточных районах прогнозируются слабые заморозки.

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