РИАМО - 17 апр. В Подмосковье и столице до 12 часов 19 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 18 марта будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура ночью составит плюс 5 – плюс 7 градусов, днем — плюс 13 – плюс 17 градусов.

19 апреля также будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и порывы ветра до 17 м/с. Ночью будет плюс 5 – плюс 7 градусов, днем — плюс 12 – плюс 14 градусов.