РИАМО - 17 апр. В 2021 году на ВДНХ планируют завершить реставрационные работы в шести павильонах и разместить в них экспозиции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о павильонах №1 «Центральный», №6 «Химия», №30 «Микробиологическая промышленность», №31 «Геология», №44 «Кролиководство», №15 «Радиоэлектроника и связь».

«Совсем скоро вы сможете оценить как результаты проведенных работ, так и новые экспозиции в этих павильонах. Летом мы планируем продолжить тематические экскурсии по выставке, в ходе которых мы стараемся рассказывать не только об истории ВДНХ, но и об изменениях, которые произошли за последние семь лет», - сказала замруководителя департамента культурного наследия столицы и куратор реставрационных работ на ВДНХ Юлия Логинова.

Работы по возрождению павильонов начались на ВДНХ в 2014 году. С момента передачи территории выставки под контроль столичного правительства завершена комплексная реставрация 23 объектов. Также в 23 объектах на ВДНХ продолжаются работы.

Всего на выставке располагаются 49 объектов культурного наследия, среди которых не только павильоны, но и скульптуры, фонтаны, каскад искусственных прудов, дубовая и каштановая рощи.

Реставрация ВДНХ - это максимально открытый процесс. Отечественные специалисты приглашают для осмотра исторических объектов и знакомства с результатами реставрации зарубежных коллег. Таким образом, иностранные специалисты могут пообщаться с российскими архитекторами-реставраторами.