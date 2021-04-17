РИАМО - 17 апр. Главархив Москвы к Международному дню цирка подготовил рассказ о развитии циркового искусства в столице со второй половины XIX века, ведомство хранит документы, воспоминания мастеров, рисунки, фотографии, афиши и программы по данной тематике, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По документам можно проследить, как совершенствовали цирковые номера, вводили новые элементы, придумывали фокусы и программы выступлений, менялись подручные материалы артистов. Однако круглая арена диаметром около 13 метров остается неизменной. Идея ее создания принадлежит наезднику и хозяину английского цирка Филипу Астлею.

Так, сохранилось прошение московского цехового Петра Петрова о допущении его к торгам на аренду или покупку земли для устройства зверинца и мест для гимнастических и конных упражнений. Есть документы о первом цирке со своим стационарным зданием — цирке Гаэтано Чинизелли и Шарля (Карла) Гинне на Воздвиженке.

Позднее появились цирк Альберта Саламонского на Цветном бульваре и дело братьев Никитиных на Большой Садовой улице. Конные скачки с наездниками в костюмах разных эпох под музыку стали гвоздем программ Саламонского и братьев Никитиных. Также зрители восторгались выступлениями гимнастов, эквилибристов, укротителей и клоунов. Популярными были и показы «туманных картин» при помощи проекционного аппарата — «волшебного фонаря».

Цирк Саламонского в 1919 году национализировали и переименовали в Первый государственный цирк. А цирк братьев Никитиных стал Вторым государственным цирком. Проследить особенности нового времени можно в архивных материалах о творчестве клоуна Виталия Лазаренко, автором стихов для которого стал Владимир Маяковский.

Также сохранились материалы о дрессировщике Владимире Дурове, который занимался научными исследованиями в области характера животных и методов их гуманного «воспитания». Зверей он размещал в комнатах своего особняка, оставив себе лишь уголок.

Когда началась Великая Отечественная война, многие артисты советского цирка вступили в ряды Красной армии. Те, кто не оставил свое дело, выступали в составе концертных фронтовых бригад, поднимая настроение бойцам.

Кроме того, цирковые артисты стали участниками VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве — одного из важнейших культурных событий 1950-х годов. На фотографиях запечатлены студенты Государственного училища циркового искусства во время выступлений перед участниками и гостями фестиваля в 1957 году.

Цирки второй половины XX века запомнилась такими харизматичными артистами, как Юрий Никулин, Олег Попов, Леонид Енгибаров, Ирина Бугримова, братья Запашные.