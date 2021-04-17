РИАМО - 17 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Праздник труда Подмосковья, который отмечается 17 апреля, отметил важность труда в жизни человека и поздравил жителей с этим праздником, сообщается на официальном портале правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что праздник – это важный день, чтобы отметить заслуги лучших мастеров своего дела, поблагодарить ветеранов труда и напутствовать тех, чьи профессиональные успехи еще впереди.

«Большая часть жизни человека посвящена труду. В работе мы раскрываемся, получаем опыт, находим единомышленников, свой коллектив, команду. Сегодня в экономике Подмосковья занято порядка 3,5 миллионов человек. В каждом муниципалитете, на каждом предприятии я встречаю людей, по-настоящему увлеченных своим делом», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех, кто конструирует космические корабли, учит детей, выращивает хлеб, производит важные лекарства, созидает и строит.

«Самые теплые слова признательности – нашему старшему поколению, которое заложило традиции добросовестного и творческого труда в стратегических отраслях», — отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что прошедший год научил с еще большим уважением относиться к тем, кто знает свое дело и отдает ему все силы. Губернатор напомнил, что труд медиков позволил спасти тысячи жизней в борьбе с пандемией коронавируса.

«А общая сплоченность, энергия добрых дел помогли справиться с новыми вызовами. Наша задача – позаботиться о людях труда, поддержать молодых профессионалов, дать возможность каждому реализовать себя и достичь успеха на выбранном пути», — добавил Воробьев.

Губернатор пожелал всем теплой весны, здоровья и благополучия, побед и достижений.

Праздник труда Подмосковья (Подмосковный субботник) отмечается в третью субботу апреля.