РИАМО - 17 апр. По проекту комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» в столице начали возводить первый многоквартирный дом, в доме, в частности, организуют подземную парковку, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На северо-западе Москвы начались строительные работы в рамках договора между правительством Москвы и компанией «РГ-Девелопмент» о комплексном развитии территории части бывшей промзоны №41 «Октябрьское поле». Застройщик приступил к строительству первого жилого дома площадью 20 тысяч «квадратов», - сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всего по договору компания построит 200 тыс. кв. м. недвижимости: жилье, поликлинику, детские сады и школу. Кроме того, компания создаст порядка 500 рабочих мест.

Как ранее сообщала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, первый дом, который построят по договору комплексного развития территории, будет рассчитан на 312 квартир, в нем еще расположится поликлиника.

По ее словам, в доме также организуют подземную парковку на 61 машино-место.

Гендиректор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что строители провели работы по ограждению стройплощадки и устройству на территории бытовых помещений, пункта мойки колес, временных дорог, мест для складирования, а также снесли существующие на территории здания и сооружения.

По ее словам, окончание строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года.