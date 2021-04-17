РИАМО - 17 апр. Жильцам дома в Химках, чьи квартиры были повреждены из-за хлопка газа и которые решили временно снимать жилье, компенсируют стоимость аренды, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Ранее жильцам дома подробно рассказали про выплаты, которые утвердил совет депутатов.

«Мы постарались учесть интересы всех. Компенсации получат как жители с постоянной пропиской, так и собственники без регистрации», — написал Волошин в Instagram.

Размер компенсации зависит от площади квартиры. За однокомнатную квартиру единоразово выплатят 100 тыс. рублей, за двухкомнатную – 150 тыс. рублей, за трехкомнатную – 200 тыс. рублей, за четырехкомнатную – 250 тыс. рублей.

Тем жителям, которым некомфортно жить в гостинице и которые решили арендовать жилье, также предоставят компенсацию аренды жилья.

«Выплаты соотнесены с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на шесть месяцев - на весь период восстановительных работ», — подчеркнул Волошин.

Для семьи, которая проживает в однокомнатной квартире, выделят 240 тыс. рублей, в двухкомнатной – 300 тыс. рублей, в трех- или четырехкомнатной – до 390 тыс. рублей.

«Есть и те, кому в гостинице проживать удобнее. Мы предоставляем такую возможность - до того момента, пока люди не смогут вернуться в свои квартиры», — заключил Волошин.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки на Зеленой улице 19 марта. В результате хлопка газа погибли четыре человека, есть пострадавшие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи жильцам дома под личный контроль.

По решению региональных властей семьи погибших при взрыве получат по 1 млн рублей. Выплаты жильцам, получившим травмы, составляют от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.