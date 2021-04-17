РИАМО - 17 апр. В Москве около Мавзолея В.И. Ленина, который вновь открылся для посетителей после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса, образовалась огромная очередь, передает корреспондент РИАМО.

Сотни людей можно увидеть на выходе из Александровского сада. Очередь с каждой минутой становится все больше.

Очередь продвигается весьма медленно, так как сотрудники полиции внимательно проверяют содержимое сумок и карманов посетителей Мавзолея. Особый упор сделан на соблюдение мер безопасности. Гостям напоминают о необходимости ношения масок и перчаток.

Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены были закрыты с 17 ноября и по 16 апреля из-за пандемии коронавируса. 17 апреля Мавзолей и некрополь вновь открылись для посетителей.