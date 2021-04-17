РИАМО - 17 апр. В столице продолжаются работы по уборке территории после зимы, коммунальная техника вышла на третью промывку дорог, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В 12:00 началась третья промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий», - говорится в сообщении.

Столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, а также не мешать прохождению колонн техники.

Кроме того, на внешней стороне Садового кольца рабочие ведут промывку фасадов зданий. В данных работах участвуют около 300 человек и порядка 100 автовышек.

Работы по благоустройству проходят во всех округах столицы. Рабочие промывают элементы транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, дворы, детские и спортивные площадки, газоны.

Утром в субботу в центре мегаполиса промыли памятники В.В. Маяковскому и А.С. Пушкину.