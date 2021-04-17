РИАМО - 17 апр. Портал «Узнай Москву» к Международному дню охраны памятников и исторических мест подготовил подборку достопримечательностей, ставших самыми популярными у пользователей, среди них — музейно-выставочный комплекс ВДНХ, дом Перцова, монумент «Рабочий и колхозница», памятник А.С. Пушкину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Памятники и сооружения, вошедшие в топ-5, вызвали наибольший интерес у пользователей портала «Узнай Москву». Среди них есть как знаковые объекты, уже ставшие символами города, так и менее известные исторические строения. За минувшие три месяца этого года с их описанием знакомились свыше 11 тыс. раз. Всего на интерактивную карту портала «Узнай Москву» нанесено свыше 660 памятников и более 2 тыс. зданий», — сказала советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы Марина Тавадзе.

Она отметила, что на сайте можно узнать об истории этих объектов, их авторах, посмотреть фотографии, виртуальные туры и видео, прослушать аудиоэкскурсии.

Топ-5 памятников

Первое место рейтинга и более 3 тыс. просмотров — у «дома со зверями» — бывшего доходного дома церкви Троицы на Грязех на Чистопрудном бульваре, 14/3. Дом возвели в 1908-1909 годах по проекту архитектора Льва Кравецкого и инженера-строителя Петра Микини. Это бирюзовое здание, украшенное белым «кружевным» барельефом с изображениями фантастических животных, птиц и растений, выполненных по эскизам художника Сергея Вашкова, который учился у Виктора Васнецова.

На втором месте — доходный дом Перцова, пользователи просмотрели информацию об объекте около 2,7 тыс. раз. Здание в стиле модерн было построено в Курсовом переулке в 1907 году по проекту живописца и архитектора Сергея Малютина, автора росписи первой русской матрешки.

Третьим по популярности стал музейно-выставочный комплекс ВДНХ. Описание объекта просмотрели более 2,4 тыс. раз. История ВДНХ началась в 1939 году с открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), на площади 136 га разместили 250 строений, отражавших идею единства республик СССР. Сегодня площадь ВДНХ — более 325 га, там расположены 49 объектов культурного наследия. В 2019 году к 80-летию выставки отреставрировали 14 из них.

Интерес пользователей вызвал и монумент «Рабочий и колхозница» — более 2 тыс. просмотров. Идею архитектора Бориса Иофана воплотила в жизнь Вера Мухина. Изначально фигуры скульптуры были обнаженными в подражание античной статуе «Тираноборцы», но комиссия потребовала «одеть» их. С 1948 года скульптура стала официальным символом киностудии «Мосфильм».

Замыкает топ-5 памятник А.С. Пушкину, с его описанием на портале ознакомились более 1 тыс. раз. Памятник установили 6 июня 1880 года, в день рождения поэта. Изначально памятник стоял на Тверском бульваре, но в 1950 году его перенесли на Пушкинскую площадь.

«Узнай Москву»

Портал «Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки столицы. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит изображения и описания более 2 тыс. зданий, 662 памятников и 323 музеев. Также для пользователей подготовили более 80 квестов и свыше 150 тематических маршрутов по разным районам города.