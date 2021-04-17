РИАМО - 17 апр. В столице возбудили административное дело на рэпера Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в клипах, сообщает ТАСС.

Дело возбудило управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД РФ по столице.

«Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и Family», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Рэперу теперь может грозить административный штраф на сумму до 1 млн рублей.