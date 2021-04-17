РИАМО - 17 апр. На Триумфальной площади в Москве специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» провели промывку памятника русскому поэту Владимиру Маяковскому, передает корреспондент РИАМО.
Рядом с памятником припарковали спецтехнику с водой и подъемником. Специалисты надели страховочные тросы, поднялись на уровень головы памятника и сначала помыли водой, а потом нанесли моющее средство.
Все элементы памятника Маяковскому почистили мягкими щетками, после чего еще раз промыли сооружение водой с помощью аппаратов высокого давления.
Работа была выполнена в течение 30 минут, после чего техника покинула территорию памятника.
Ранее в столице промыли памятник Хо Ши Мину, который располагается рядом со станицей метро «Академическая».
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