РИАМО - 17 апр. Третий маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 46,8 млн человек в год, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города столицы.
Он уточнил, что МЦД-3 будет пересекаться с линиями метрополитена, МЦК и других МЦД, таким образом, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится время в пути и повысится комфорт поездок.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проекты планировок прилегающих к МЦД территорий тщательно прорабатываются, чтобы москвичи смогли комфортно добираться до станций диаметров.
«Там, где ранее не было маршрутов и путей подхода к станциям, появятся новые подъездные дороги, парковки для личного транспорта и велосипедов, сформируются новые связи общественного транспорта», – сказала Княжевская.
По ее словам, территории возле станций МЦД-3 будут развиваться и экономически. Там запланировано создать различные сервисы и места для отдыха.
Длина МЦД-3 составит 88 км. Время в пути по всему маршруту будет около 1 часа 40 минут. На третьем диаметре будут работать 43 станции.
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