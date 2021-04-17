РИАМО - 17 апр. Третий маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 46,8 млн человек в год, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города столицы.

«МЦД-3 – важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что МЦД-3 будет пересекаться с линиями метрополитена, МЦК и других МЦД, таким образом, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится время в пути и повысится комфорт поездок.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проекты планировок прилегающих к МЦД территорий тщательно прорабатываются, чтобы москвичи смогли комфортно добираться до станций диаметров.

«Там, где ранее не было маршрутов и путей подхода к станциям, появятся новые подъездные дороги, парковки для личного транспорта и велосипедов, сформируются новые связи общественного транспорта», – сказала Княжевская.

По ее словам, территории возле станций МЦД-3 будут развиваться и экономически. Там запланировано создать различные сервисы и места для отдыха.

Длина МЦД-3 составит 88 км. Время в пути по всему маршруту будет около 1 часа 40 минут. На третьем диаметре будут работать 43 станции.

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