РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. Культовый Кубок Гагарина удалось привезти на градообразующие предприятие «Звезда» в поселок Томилино Люберец, сообщает пресс-служба администрации округа.

В цехах НПП «Звезда» разрабатывают технологии и механизмы для МКС, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

«Мы договорились с Континентальной хоккейной лигой, чтобы Кубок Гагарина, трофей, за который сражаются лучшие команды нашей страны, оказался на нашем научно-производственном предприятии «Звезда». Неслучайно, что Кубок, носящий имя первого космонавта, сегодня был представлен сотрудникам «Звезды», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Научно-производственное предприятие «Звезда» – градообразующее в Московской области. Его продукция используется на всех российских пилотируемых космических кораблях, орбитальных станциях и на МКС.

«Из более чем 1,6 тыс. работников предприятия 1,1 тыс. – это жители Люберец. Здесь подобран уникальный коллектив, который создает собственные спортивные традиции. На предприятии есть своя хоккейная команда, еще в конце февраля мы договорились провести товарищеский матч и встретились на льду нового ФОКа в Томилине – домашней арены команды «Звезда» в рамках первого матча «Корпоративной лиги», – уточнил министр.

Перед началом матча главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – доставили в новый ледовый комплекс «Зенит». Именно здесь и состоялась товарищеская игра между командами Московской области и НПП «Звезда».

Вместе с капитаном команды Московской области Романом Терюшковым участников матча поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Для меня большая честь сыграть со звездами любительского хоккея! Надеюсь, такие встречи будут традиционными», – отметил Ружицкий.

Матч закончился со счетом 9:5 в пользу команды Московской области.

«Спасибо игрокам за динамичную и красивую игру, а зрителям – за поддержку! Люберцы – территория спорта!» – заключил Ружицкий.