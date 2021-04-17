РИАМО - 17 апр. В столице за сутки от коронавируса выздоровели 1638 человек, с начала пандемии выздоровели 970 320 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2822 случая заражения инфекцией. Госпитализировали 993 человека.

Скончались за сутки 58 человек с коронавирусом. С начала пандемии умерли 17 586 человек с инфекцией.

Всего в мегаполисе зафиксировали 1 061 521 случай заболевания.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова рассказала, что активная вакцинация россиян от Covid-19 снизит шансы на новый всплеск заболеваемости осенью 2021 года.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>