РИАМО - 17 апр. Специалисты начали монтаж тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) для строительства первого тоннеля на Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На данный момент все элементы шестиметрового щита «Натали» доставлены на строительную площадку станции с рабочим названием «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»)», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на сегодняшний день на поверхности завершается сборка трех технологических телег щита, также собирают головную часть ТПМК.

Он добавил, что на станции также возводят монтажно-щитовую камеру для старта тоннелепроходческого щита, выносят инженерных коммуникаций по улице Демьяна Бедного.

В рамках первого этапа строительства Рублево-Архангельской линии планируется возвести станции с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая роща».

На втором этапе строительства ветки запланированы еще две станции – «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

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