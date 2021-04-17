РИАМО - 17 апр. В СНТ в городском округе Истра сгорела хозяйственная постройка, в результате пожара пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 04:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в СНТ «Грифон» в деревне Подпорино.

В 05:22 ликвидировали последствия пожара. Есть пострадавший.

К тушению привлекали две единицы техники, семь человек.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 499 пожаров. Для тушения привлекли 4368 человек и 1248 единиц техники.