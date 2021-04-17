РИАМО - 17 апр. В субботу утром в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково отменили 10 рейсов, пять задержали. В Домодедове два рейса задержаны, один отменен. В Шереметьеве задержано семь рейсов, отменили четыре.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются два рейса, один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.