РИАМО - 17 апр. В регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России с 20 апреля придут обложные дожди и облачная погода, сообщает ТАСС.

«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ», - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что погода в центре России станет дождливой, это будут обложные продолжительные дожди.

По его словам, температура в ЦФО прогнозируется в рамках климатической нормы.

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