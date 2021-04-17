РИАМО - 17 апр. В столице в пойме реки Чермянки в рамках реализации масштабного проекта «Парк Яуза» планируют создать новый спортивный кластер, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева появится новый спортивный кластер районного значения. Планируется обустроить 10 спортивных площадок, среди которых футбольное поле с подогревом, вдоль которого установят трибуны для зрителей», - сказал Бирюков.

Он добавил, что также в спорткластере будет оборудована хоккейная коробка площадью свыше 1,1 тыс. кв м, там зимой можно будет кататься на коньках, а летом - играть в мини-футбол.

По его словам, на данной площадке появятся и четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк площадью свыше 1,5 тыс. кв м.

Заммэра уточнил, что для любителей спорта также оборудуют площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг.

Рядом со спортплощадками появятся многофункциональные павильоны. Они будут использоваться как трибуны снаружи, а внутри организуют прокат инвентаря, разместят кафе, раздевалки и санузлы.

Бирюков уточнил, что на сегодняшний день в пойме реки Чермянки специалисты проводят инженерную подготовку территории к благоустройству.

«Проведена вертикальная планировка территории под устройство оснований спортивных площадок, частично обустроена дренажная система и проложены новые инженерные коммуникации для будущих объектов», - добавил заммэра.

По его словам, также на территории ведутся работы по устройству сетей освещения, электроснабжения, ливневой канализации.

Он подчеркнул, что проект «Парк Яуза» разработали с учетом пожеланий москвичей и особенностей данной территории. После благоустройства вдоль реки Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.

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