РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 апр. Жители Королева пожаловались на едкий дым от пожара на складе в промзоне на улице Легостаева, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Горел металлический ангар, в котором хранится утеплитель. Именно из-за него появился густой едкий дым, которым заволокло ЖК «Парад планет».

«Дышать было невозможно, естественно, и выспаться нам не удалось. Окна пришлось завешивать мокрыми простынями, потому что от дыма тошнит и болит голова. Это было ужасно», - сказала жительница жилого комплекса.

Ее соседи отметили, что даже во рту ощущался неприятный привкус едкой гари, закрытые окна не спасали от дыма.

По данным службы-112, были проведены замеры качества воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.