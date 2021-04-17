РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 апр. В Королеве автомобиль наехал на шестилетнего мальчика, переезжавшего дорогу на велосипеде, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло днем 16 апреля на проспекте Космонавтов в районе дома 12А на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Девушка за рулем автомобиля Lada Vesta совершила наезд мальчика 6 лет, пересекавшего автодорогу на велосипеде в сопровождении отца, который шел пешком», - сказал Адамов.

Водитель автомобиля в крайней правой полосе остановилась, чтобы пропустить пешеходов. Папа находился с ребенком на прогулке, проходя первую полосу автодороги, держал велосипед, а затем его отпустил. Мальчик переезжал дорогу на велосипеде.

Удар автомобиля пришелся в переднее колесо велосипеда, ребенок получил травмы в результате падения. Мальчик доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.