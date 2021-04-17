РИАМО - 17 апр. Возгорание произошло на металлическом складе на улице Академика Легостаева в Королеве, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В здании склада наблюдалось плотное задымление. В 21:34 был объявлен ранг пожара №2.

В 00:20 специалисты провели локализацию пожара на площади 1 тыс. квадратных метров. В 00:56 открытое горение ликвидировали.

По результатам анализов химической лаборатории превышения вредных веществ на пожаре зафиксировано не было.