РИАМО - 17 апр. На Варшавском шоссе в столице восстановили движение транспорта после аварии с участием девяти машин, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Утром в субботу в районе дома 9 на Варшавском шоссе произошло столкновение девяти автомобилей.
Движение транспорта в районе дорожной аварии было затруднено на 3 км.
По предварительной информации, в данном ДТП никто не пострадал.
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