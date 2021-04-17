РИАМО - 17 апр. На Варшавском шоссе в столице восстановили движение транспорта после аварии с участием девяти машин, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром в субботу в районе дома 9 на Варшавском шоссе произошло столкновение девяти автомобилей.

Движение транспорта в районе дорожной аварии было затруднено на 3 км.

По предварительной информации, в данном ДТП никто не пострадал.